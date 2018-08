Nowe niższe limity dla emerytów i rencistów. Łatwiej stracić świadczenie

Spadająca kwartał do kwartału przeciętna pensja pociągnęła za sobą inne wskaźniki. ZUS na podstawie jej wysokości obniżył limit pieniędzy, które bez obaw o swoje świadczenia zarabiać mogą emeryci i renciści.

Do końca sierpnia każdy rencista i każdy emeryt "na specjalnych zasadach" (pobierający "pomostówkę” czy świadczenie kompensacyjne) mógł dorobić sobie 3263 zł brutto miesięcznie. Od 1 września, w związku ze spadkiem wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kwota limitu spadła do 3164,8 zł. Po jej przekroczeniu ZUS zacznie obniżać wypłacane świadczenie. Jeśli emeryt lub rencista zacznie zarabiać więcej niż 5877,4 zł brutto, ZUS zawiesi całkowicie wypłatę pieniędzy.

ZUS ma prawo podjąć takie decyzje wobec osób, które otrzymują emeryturę , emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę (zarówno tę z tytułu niezdolności do pracy, jak i rodziną). Dla Zakładu jest to o tyle łatwe, że za przychód uznano niemal każde znane w Polsce źródło zarobkowania - wszelkie rodzaje umów (od tej o pracę, przez agecyjną, aż po umowę o dzieło ), wynagrodzenia z tytułu pełnienia służby lub funkcji (żołnierze, funkcjonariusze, politycy, członkowie rad nadzorczych), a także pracę za granicą i różnego rodzaju stypendia.

Zawieszenie i zmniejszenie

Wydawać by się bowiem mogło, że najuczciwszym rozwiązaniem jest tzw. złotówka za złotówkę. Każda złotówka, o którą przekroczymy limit, zmniejsza nam o złotówkę świadczenie. I tak rzeczywiście jest, ale tylko do momentu, w którym różnica między naszymi przychodami a limitem sięgnie:

- 582,38 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; - 436,82 zł w przypadku rent z tytułu częściowiej niezdolności do pracy - 495,06 zł w przypadku rent rodzinnych.

Pełnoprawny emerycie śpij spokojnie

By nie przeżyć zatem niemiłej niespodzianki związanej z wysokością świadczeń, warto stosować się do apelu ZUS, który prosi, by w chwili składania wniosku o przyznanie renty lub emerytury poinformować, zgodnie z prawdą, o fakcie posiadania dodatkowego zajęcia. Z kolei osoby, które podjęły pracę po przyznaniu świadczenia, powinny jak najszybciej złożyć w ZUS odpowiedni druk. Inaczej w lutym, gdy złożą zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok, mogą niemile się zdziwić. ZUS ma bowiem prawo, w razie udowodnienia niezgłoszonej pracy, zażądać zwrotu nienależnych świadczeń do 3 lat wstecz. Jeśli będziemy w stosunku do Zakładu uczciwi i od razu poinformujemy o dodatkowej pracy, okres ten skraca się do roku.