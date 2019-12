Nowe recyklomaty staną w Warszawie. Mieszkańcy sami zdecydują, jak mają wyglądać

"Zielone, żółte, niebieskie, a może z widokiem na Wisłę?" - pytają warszawscy urzędnicy. Nowe recyklomaty staną w stolicy w 2020 roku, a o ich wyglądzie zadecydują mieszkańcy.

- To innowacyjna akcja realizowana w tak dużej skali. Mieszkańcy są nagradzani za działanie na rzecz ochrony środowiska i mogą wymienić swoje punkty na to, co jest dla nich najbardziej atrakcyjne. Przy okazji uczą się zasad selektywnej zbiórki odpadów - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.