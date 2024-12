Nowość w Dino. Przyda się w okresie Bożego Narodzenia

Dino Polska za sam trzeci kwartał 2024 r., to EBIT wyniósł 567,8 mln zł wobec 558,5 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA grupy wyniósł 673,4 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rok do roku. Przychody grupy wyniosły 7,607 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.