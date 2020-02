"Dieta herbaciana". Czy picie herbat odchudzających to skuteczny sposób na pozbycie się nadprogramowych kilogramów?

"Nowy rok, nowa ja" - kto choć raz tak nie pomyślał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jednym z popularniejszych postanowień noworocznych jest przejście na dietę i utrata wagi. Planujemy "wziąć się za siebie" i próbujemy dokonać tego różnymi metodami. Jedną z nich jest sięganie po herbatki "odchudzające". Czy to dobry pomysł?

Dietetyk całkowicie obala informacje, że herbata jest w stanie nas odchudzić. - Producenci wymyślają produkty do picia, w których są mieszanki różnych ziołowych substancji. Te składniki mogą mieć niewielki wpływ na metabolizm, ale ilości tych substancji i ich działanie jest tak małe, że nie ma szans, aby wpływało to na proces odchudzania - komentuje Ewa Trusewicz, dietetyk kliniczny.

Ewa Trusewicz zwraca uwagę, że w tego typu herbatkach "odchudzających" znajdują się również substancje przeczyszczające, które mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. - Jest taki składnik, który nazywa się senes i silnie przeczyszcza. Trzeba na niego uważać, bo w dłuższej perspektywie może to prowadzić do osłabienia funkcjonowania jelita grubego. Dodatkowo organizm szybko się od niego uzależnia. Znam takie osoby, które piją kilka takich herbatek dziennie, bo jedna czy dwie już nie działają - komentuje dietetyk.

W internecie znajduję herbaty przeczyszczające, które co prawda nie podają na opakowaniu informacji, że odchudzają, ale graficzne obrazki szczupłych sylwetek bardzo mocno to sugerują.

Dietetyk mówi, że nie ma żadnych ziołowych składników, które działałyby faktycznie odchudzająco, a tego typu produkty to zwykły chwyt marketingowy. - Niektórzy mówią też, że herbaty zmniejszają łaknienie, ale nie ma w nich żadnych substancji, które realnie mogłyby to zrobić. Jedynie błonnik ma na to wpływ, ale rzadko znajdziemy go w herbacie - mówi ekspert ds. żywienia.