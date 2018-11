O sanatorium nie będzie już tak łatwo. Nawet kilka lat czekania

Ministerstwo Zdrowia chce zmienić zasady leczenia uzdrowiskowego. Kuracjusz będzie mógł się starać o ponowny pobyt dopiero po roku od zakończenia poprzedniego leczenia.

"Seniorze! Rząd zabierze ci sanatorium" - ostrzega "Super Express". Chodzi o pomysł zmiany zasad ubiegania się o pobyt w uzdrowiskach. Ministerstwo Zdrowia, jak czytamy w dzienniku, nie tyle chce sanatoria odebrać, co wprowadzić zasadę rocznego oczekiwania na zgłoszenie się po nowe skierowanie.

Co to oznacza dla seniorów? Cytowani przez "SE" prognozują wydłużenie się kolejek. Już teraz przez biurokrację i duże zainteresowanie uzdrowiskami trzeba czasem poczekać. Po ewentualnej zmianie przepisów na kolejny pobyt być może trzeba byłoby czekać nawet kilka lat - prognozują dziennikarze gazety.

Jak resort tłumaczy projekt zmian? Właśnie ogromną liczbą zgłoszeń. Co roku do NFZ ma wpływać 500 tys. skierowań, z czego jedna trzecia dotyczy osób, które dopiero co zakończyły leczenie.