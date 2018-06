Obowiązkowa składka OC wzrośnie? Prezes PIU unikał odpowiedzi na pytanie

Choć pytanie padło kilkukrotnie, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń uniknął jednoznacznej odpowiedzi czy stawka obowiązkowego ubezpieczenia OC wzrośnie po uchwale Sądu Najwyższego ws. pieniędzy dla ofiar wypadków.

- Rozumiem, że składka OC, czy tego chcemy, czy nie, będzie wyższa - dopytwał w programie "Money. To się liczy" Marek Kacprzak. Prezes PIU Jak Grzegorz Prądzyński nie odpowiedział jednak wprost. Stwierdził jedynie, że najpierw muszą powstać specjalne tabele wyceniające taką stratę. - To jest przewidywalność ważna nie tylko dla rodzin, ale i dla ubezpieczycieli. Rodzina wie na ile może liczyć i to jest najważniejsze, ale także ubezpieczyciele wiedzą, ile muszą wypłacić - mówił.