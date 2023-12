Pracownik pod ochroną. Ważne zmiany od 1 stycznia 2024 r.

Od stycznia 2024 roku zwolnienie pracownika będzie znacznie trudniejsze niż do tej pory. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę będą objęci większą ochroną przed zwolnieniem. Jeśli pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, zdecyduje się skierować sprawę do sądu pracy, może liczyć na zatrudnienie do aż do końca postępowania.