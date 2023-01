Odesłał towar do reklamacji. Firma zniszczyła sprzęt, bo był niekompletny

UOKiK stawia sprawę jasno

Zapytaliśmy o tę sprawę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W e-mailu do naszej redakcji UOKiK odpowiada krótko i nie pozostawia żadnych wątpliwości: "Reklamowany produkt jest własnością konsumenta i przedsiębiorca nie może go zutylizować dlatego, że otrzymał go od konsumenta w niekompletnej formie. Jeżeli chce go zniszczyć, to powinno się to odbyć za zgodą obu stron transakcji".