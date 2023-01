Giełda kryptowalut na celowniku UOKiK. Prezes urzędu stawia zarzuty

Wprowadzali konsumentów w błąd

- Giełda kryptowalut Kanga Exchange nigdy nie dostała aprobaty, na którą się powołuje - podkreśla Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. - Co więcej, jej działalność nie podlega nadzorowi ani ocenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podawanie takiej informacji mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa dokonywanych operacji oraz w sposób nieuprawniony uwiarygadniać przedsiębiorcę na tle innych podmiotów – dodaje. Z ustaleń prezesa UOKiK wynika, że informacja o rzekomej aprobacie miała być rozpowszechniana na stronach kanga.exchange i kangakantor.pl.