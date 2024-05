OFE. Czy pieniądze można wypłacić? Co z emeryturą?

OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarte Fundusze Emerytalne od 2014 roku stanowią dobrowolną opcję, pozwalającą na gromadzenie środków w ramach II filaru emerytalnego. Fundusze te gromadzą, ale również inwestują część składek, co docelowo ma pozwolić na pomnożenie środków, zgromadzonych przez uczestników OFE. Osoby, które są ich uczestnikami, mają prawo do zmiany decyzji w czasie tzw. okienek transferowych. Te - zgodnie z prawem - mają mieć miejsce co 4 lata. Ostatnie nie doszło jednak do skutku z powodu panującej w 2020 roku pandemii.