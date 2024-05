Ogromne straty w sadach. Rolnicy: to katastrofa

Plantatorzy chcą rządowej pomocy

Rolnicy podkreślają, że nie mają już siły protestować. - Niech przyjedzie rząd i realnie oceni sytuację, a nie do jednego, wybranego gospodarstwa, tylko do każdego. Bo u każdego przemarzło inaczej. U jednego 100 proc., u innego 30 proc. Jak pojadą do tego, gdzie 30 proc. przemarzło i reszta według tego dostanie pieniądze, to jest śmieszne - mówi Chmiel.