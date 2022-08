Opłata za ogrzewanie o niemal 400 procent w górę. Podwarszawska gmina szykuje się na zimę

Urząd podkreśla też, że ciepło z miejskiej ciepłowni trafia m.in. do najstarszych w mieście osiedli, zamieszkanych w dużej mierze przez osoby niezamożne i seniorów. Część z nich z tak dużymi podwyżkami mogłaby sobie nie poradzić. Dodatkowo urzędnicy obawiają się, że niektórzy mieszkańcy zakręcą kaloryfery i spędzą zimę w wychłodzonych pomieszczeniach. To zaś, jeśli ściany zaczęłyby pokrywać się grzybem, będzie bardzo szkodliwe i może prowadzić do wzrostu osób z chorobami układu oddechowego.