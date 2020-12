Oszuści podszywają się pod InPost. Uważaj na takie SMS-y

Siec po raz kolejny obiegają tzw. zrzuty ekranu pokazujące fałszywe SMS-y od oszustów, którzy - tym razem - podszywają się pod InPost. W nazwie zamiast litery "o" używają cyfry "0", tak, by potencjalna ofiara myślała, że wiadomość faktycznie pochodzi od spółki kurierskiej.

W treści wiadomości czytamy (pisownia oryginalna): "Twoje zamowienie trafilo do naszego magazyny z powodu przekroczenia wymiaru opakowania. Prosimy wyslac 1,19 zł".

Już sam fakt tzw. literówek, czyli błędów w pisowni, powinien zapalić czerwoną lampkę. W takich sytuacjach najważniejsze to pod żadnym pozorem nie klikać w link, czyli odnośnik do strony internetowej, zawartej w wiadomości SMS.

Kliknięcie w link przekieruje na stronę, która będzie próbowała zainstalować złośliwe oprogramowanie. Najczęściej służy ono przestępcą do wyłudzana danych osobowych, haseł do kont, a nawet dostępu do bankowości mobilnej. Efekt zwykle jest ten sam - utrata pieniędzy.