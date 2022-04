Dużo drożej niż rok temu. Dwucyfrowe wzrosty cen

Dwie kategorie produktów i ceny o 20 proc. w górę

Dodał, że na światowych giełdach zdrożały wszystkie surowce i towary, w tym ropa naftowa – o 56 proc. rok do roku, przez co zdrożał transport. - Do tego w lutym br. wybuchła wojna w Ukrainie, powodując nowe zawirowania na rynkach, a sankcje zmniejszyły dostępność rosyjskich surowców i wpłynęły na kolejne podwyżki cen - wyjaśnił.