Paragon 72-latki poruszył Polaków. Oto prawda o wydatkach seniorów

Około 8,5 proc. wszystkich wydatków emerytów i rencistów to te związane ze zdrowiem. Czyli średnio - 108 zł. Z roku na rok jest to coraz większa kwota. Więcej seniorzy wydają tylko na mieszkanie i jedzenie.

Statystyczny emeryt lub rencista co miesiąc wydaje 1271 zł. Najwięcej, bo ponad jedną czwartą - na żywność. Drugie tyle przeznacza na koszty mieszkaniowe. Po kupnie jedzenia i opłaceniu rachunków zostaje więc do wydania już tylko połowa świadczenia.

Na co idą te pieniądze? Trzecią największą grupą jest zdrowie. Wbrew pozorom jednak w aptekach i u lekarzy seniorzy nie zostawiają aż tak gigantycznych środków. Przynajmniej statystycznie.

- Mam to szczęście, że nie mam wielkich problemów ze zdrowiem. Do lekarza chodzę do publicznej przychodni, leków nie przyjmuję aż tak dużo - mówi nam pani Aniela, 77-letnia mieszkanka Opolszczyzny.