Pasztet z królika wycofany. GIS tłumaczy, dla kogo jest on szkodliwy

Pasztet z królika firmy Tradycyjne Jadło z datą ważności do 17 listopada znika ze sklepowych półek. Producent wycofuje tę partię, bo doszło do pomyłki w oznaczeniu produktu. Choć na etykiecie pasztetu znajduje się informacja, że jest on bezglutenowy, to kontrola wykazała, że w składzie jednak jest gluten. Dla niektórych osób zjedzenie go może być bardzo niebezpieczne.