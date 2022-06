Petru: "czternastki" nie powinno być, 500 plus do zmiany. "Trzeba być szaleńcem, by tego nie widzieć"

- To co należy zrobić natychmiast w związku z rekordową inflacją, to schłodzić popyt - powiedział w programie "Newsroom WP" Ryszard Petru, ekonomista. - Czternastej emerytury w ogóle nie powinno być. Świadczenie 500 plus powinno zostać ograniczone do osób niezamożnych, podobnie jak wakacje kredytowe, które są procedowane przez Sejm. Pomoc należy ograniczyć do osób, które faktycznie są w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać rat kredytów. Nie stać nas na rozrzutną politykę socjalną. Receptą na inflację jest ograniczenie wydatków i wspólna polityka rządu i NBP. W tej chwili 14-procentowa inflacja „pożera” 500 plus, które jest warte 370 zł, a będzie warte 350 zł. Inflacja zabiera nam dwie pensje w roku. Trzeba być szaleńcem, by dalej iść w populizm. PiS musi to wreszcie zrozumieć. Wybory wygrywała także Margaret Thatcher, która pieniędzy nie rozdawała. Ważne, by dotrzeć do Polaków z informacją, że inflacja nie bierze się znikąd, bierze się z nadmiaru pieniądza.

