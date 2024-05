Pięć nowych połączeń na Boże Ciało. Będzie też więcej wagonów

Z komunikatu na oficjalnej stronie internetowej PKP Intercity wynika, że zmiany obowiązują od czwartku 30 maja do niedzieli 3 czerwca 2024 r.

Pięć nowych połączeń PKP Intercity na długi weekend

W trakcie majowo-czerwcowego długiego weekendu PKP Intercity spodziewa się wzmożonego ruchu. W związku z tym zapadła decyzja o zmianach, które mają zapewnić komfort pasażerom.

Przewoźnik informuje, że pojawi się pięć nowych połączeń. W wybrane dni będą kursować pociągi:

EIC 1540/5140 Jantar (relacji Warszawa-Hel-Warszawa),

EIC 5148/1548 Kaszub oraz EIC 1592/5192 Neptun (relacji Gdynia-Warszawa-Gdynia),

IC 51128 Mieszko BIS (relacji Gdynia-Łódź),

IC 21160/12160 Chełmianin BIS (relacji Lublin-Warszawa-Lublin).

Więcej wagonów i wydłużone trasy

"Zwiększenie liczby miejsc w pociągach to dla PKP Intercity największy priorytet" - czytamy w komunikacie. W związku z tym przewoźnik wzmocni 174 pociągów 283 wagonami.

Jednak jak dodaje, zamierza na bieżąco monitorować frekwencję w pociągach i na tej podstawie podejmie decyzję o ewentualnym dostawieniu dodatkowych wagonów.

Poza tym PKP Intercity wydłuży relacje niektórych połączeń. Jedna para pociągów Express InterCity Premium kursująca na trasie Kraków-Gdynia-Kraków obsłuży też stację Kołobrzeg.

Natomiast do i z Gdyni pojadą pociągi: EIC 1800/8100 Chrobry, który na co dzień kursuje na odcinku Warszawa-Szczecin-Warszawa, a także EIC 4110/1410 Ondraszek (relacji Bielsko-Biała-Warszawa-Bielsko Biała). O Gdynię zahaczy również IC 91130 Zosia kursujący z Łodzi do Warszawy.

Podróżni planujący podróż do Olsztyna będą mogli skorzystać z połączenia IC 31102/13102 Marszałek Piłsudski, który na co dzień jeździ między Krakowem a Warszawą. Do Olsztyna pojedzie także IC 61102 Konopnicka (Wrocław-Warszawa), a z Olsztyna - IC 16108 Oleńka (Warszawa-Wrocław). Do Przemyśla zostanie wydłużone połączenie IC 5312/3512 Piast (Gdynia-Kraków-Gdynia).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy są dostępne na stronie intercity.pl.

Tańsze bilety PKP na 1 czerwca

Jednak zmiany w liczbie pociągów i wagonów to niejedyne nowości z okazji Bożego Ciała. PKP wprowadziło także promocję, dzięki której w Dzień Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli podróżować po całej Polsce za darmo.

Promocja jest skierowana do pasażerów, którzy ukończyli już 4 lata, ale są jeszcze przed swoimi 16. urodzinami. Dzieci będą miały prawo do bezpłatnych biletów na miejsca siedzące w drugiej klasie na pociągi TLK, IC, EIC oraz EIP, ale tylko na połączenia realizowane 1 czerwca.

Bezpłatne podróże są możliwe, jeśli mamy dokument potwierdzający wiek dziecka, który będzie trzeba okazać podczas kontroli biletów - może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia.