Pijany kierowca zatrzymany przez policję. Zdradziły go mocno przyciemnione szyby

Serwis podaje, że jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że szyby są zbyt ciemne, to musimy liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Ponadto powinniśmy okazać atest użytej metody do przyciemniania szyby. W przeciwnym razie otrzymamy mandat w przedziale od 20 do 500 zł. Oprócz tego policjant może zatrzymać nasz dowód rejestracyjny pojazdu.