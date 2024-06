Ważna informacja z ZUS. Uczniowie i studenci mogą dorobić więcej

To oznacza, że przychody osiągane z takiej umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, które ZUS analizuje przed ewentualnym zmniejszeniem lub zawieszeniem renty rodzinnej. Trzeba jednak uważać, ponieważ przychód będzie miał znaczenie, jeśli uczeń lub student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem (czyli jest związany także umową o pracę).