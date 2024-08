Płaca minimalna 2025. Tyle pracownicy dostaną na rękę

To oznacza, że najniższa krajowa wzrośnie o 326 zł w stosunku do kwoty, która obowiązuje od 1 lipca 2024 r. To wzrost o 7,6 proc. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych będzie w przyszłym roku wyższa o 2,10 zł (7 proc.) wyższa niż obecnie. Podwyżki mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.