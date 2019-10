Po wypłacie i najlepiej w czasie pracy. Tak kupują Polacy

Polacy najchętniej kupują w czasie pracy, ale nawet z niej nie wychodzą. To zaleta e-handlu, a kupujący najbardziej aktywni są od wtorku do czwartku, od rana do wieczora. Mocno pomaga zakaz handlu w niedziele.

Zakaz handlu w niedziele przyczynia się do wzrostu w sektorze e-zakupów (East News, Fot: KAROL SEREWIS)

E-zakupy stają się coraz bardziej popularne, zmieniają się także zakupowe przyzwyczajenia Polaków, a duży wpływ ma na to niedzielny zakaz handlu. Dla sklepów internetowych statystycznie najintensywniejszy pod względem sprzedaży jest wtorek, a najsłabiej wypada weekend - wynika z dokonanej przez serwis Ceneo analizy 3 mln transakcji, na którą powołuje się "Rzeczpospolita".

Już 62 proc. polskich internautów robi zakupy właśnie przez internet, zostawiają w e-sklepach i na platformach ponad 50 mld zł rocznie. Z analizy wynika, że konsumenci w zdecydowanej większości są z takiej możliwości bardzo zadowoleni. Mają też swoje zwyczaje, najwięcej transakcji realizowanych jest od wtorku do czwartku, w zasadzie od rana do wieczora, więc Polacy najchętniej kupują w godzinach pracy. - Za to sobota i niedziela mają najniższy udział w tych transakcjach, odpowiednio 12,2 proc. oraz 8,9 proc. To o kilka pkt. proc. mniej niż w inne dni - mówi Dariusz Grabowski, dyrektor departamentu rozwoju produktu w Ceneo.pl.

Istotne znaczenie dla wzmocnienia aktywności internetowych zakupowiczów ma także harmonogram wypłacania wynagrodzeń. Co miesiąc Polacy generują w sklepach internetowych dwa tzw. szczyty zakupowe. Zaczynają się one każdego pierwszego i dziesiątego dnia miesiąca, co jasno pokazuje, że wtedy najwięcej osób otrzymuje wypłatę wynagrodzenia. Ceneo podaje, że wówczas zainteresowanie zakupami utrzymuje się na wysokim poziomie przez kilka dni.

Wyraźnie widać, że polski rynek nadal bardzo szybko się rozwija, a zakaz handlu w niedziele - nawet jeśli nie zmienił harmonogramu zawierania transakcji - to i tak skłonił wiele osób do częstszego kupowania przez internet.

