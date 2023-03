Podwyżki dla emerytów. Wiceminister Szwed zwrócił się z ważnym apelem

Wszystko wskazuje na to, że świadczenie będzie przyznawane na dotychczasowych zasadach. 14. emerytura wyniesie tyle, co minimalne świadczenie. W tym roku będzie to 1588 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2,9 tys. zł "czternastka" będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Wypłaty mają wystartować na przełomie sierpnia i września.