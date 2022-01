Podwyżki i "trzynastki". Pracodawcy biją się o pracowników

- Największa trudność w zrekrutowaniu właściwych osób polega na tym, że mnogość i szybkość powstawania nowych miejsc pracy zdecydowanie przewyższa liczbę kandydatów dostępnych na rynku. Mamy dziś do czynienia z rynkiem kandydata i to jest bardzo mocno odczuwalne. Firmy nieustannie otwierają nowe procesy rekrutacyjne, chcą je szybko realizować, co nie jest łatwe, bo wiele z tych procesów dotyczy takich samych stanowisk – uważa Angelika Grzyb z HRK SSC/BPO.