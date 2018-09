Pół metra mieszkania. Tyle można dziś kupić za miesięczną pensję

Gdybyśmy pracowali i nic nie wydawali, to po miesiącu byłoby nas stać na pół metra mieszkania na rynku pierwotnym i około metra na rynku wtórnym. Eksperci zwracają uwagę, że choć nasze pensje rosną, to o kupnie nieruchomości za gotówkę większość z nas może zapomnieć.

Pracownicy polskich firm zarabiali w sierpniu średnio 4 798 zł. To wzrost o 6,7 proc. w ciągu roku. W tym czasie nasze zarobki podgryzła trochę inflacja. Oznacza to, że realnie nasze zarobki wzrosły o ok. 5 proc. Statystyki robią wrażenie, gdy spojrzymy na nie nieco szerzej. W ciągu trzech ostatnich lat nasze pensje urosły aż o 16 proc. Niby pięknie, ale w naszej sytuacji mieszkaniowej niewiele to zmienia. Większości z nas nie stać na to, by kupić nieruchomość za gotówkę. A jeśli byłoby stać, to tylko pod pewnymi warunkami, których tak naprawdę spełnić się nie da.