Nabijanie w butelkę się skończyło. Sklepy mają problem

Black Friday to początek najintensywniejszego okresu w handlu. W tym roku po raz pierwszy promocje przygotowane przez firmy muszą spełnić wymagania dyrektywy Omnibus, zatem kupujący zyskują pewność, że zniżki rzeczywiście są zniżkami. To duży plus - mówi Filip Zajdel z platformy Sparta Loyalty, cytowany przez "Rz".