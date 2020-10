Polacy polują na okazje. Połowa sprzedaży odbywa się w ramach promocji

Pokazują to także dane. 30 największych firm handlowych w Polsce wydaje na organizację promocji nawet do 30 proc. przychodów ze sprzedaży. Tak wynika z badania SAS i Movens Capital. "Rz" wskazuje, że to konieczność skoro Polacy szukają informacji o zniżkach. z badania dla Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego wynika, że dla 63 proc. Polaków sklepowe gazetki z promocjami to ważny element planowania zakupów. Niemal co drugi badany wchodzi co najmniej raz w tygodniu na internetowe strony sklepów, by poznać oferty promocyjne.