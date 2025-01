Polacy tracą prawo jazdy. Coraz więcej "ofiar" nowych przepisów

Ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji, jakie poznała "Rzeczpospolita" wynika, że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, złapano w ubiegłym roku 26 155 kierowców. To o 2389 więcej niż w 2023 r.

Na polskich drogach w 2024 r. doszło do 21 528 wypadków, co oznacza wzrost o 592 zdarzenia w porównaniu z poprzednim rokiem. Choć liczba wypadków wzrosła, to śmiertelność na drogach nieco spadła – w ubiegłym roku zginęło 1881 osób, o 12 mniej niż rok wcześniej.