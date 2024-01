Polakom brakuje kompetencji. Pracodawcy mają problemy

Publikacja firmy ManpowerGroup podkreśla, że największe wyzwania w rekrutacji kandydatów o pożądanym profilu zgłaszają firmy mające w swoich strukturach od 250 do 999 pracowników (71 proc.) oraz te zatrudniające ponad 5 tys. osób. Na niedobór talentów na podobnym poziomie wskazują także pracodawcy z zespołami liczącymi od 10 do 49 (67 proc.), a także od 50 do 249 pracowników. Pracodawcy z kadrą nieprzekraczającą 10 osób mają nieco mniejszy problem z obsadzeniem stanowisk pożądanymi kandydatami (63 proc.). Najniższy niedobór odpowiednich kandydatów deklarują natomiast firmy zatrudniające od 1000 do 4999 pracowników.