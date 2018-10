Policjanci coraz częściej idą na zwolnienie, choć nie dostają 100 proc. zasiłku

Związki zawodowe policjantów od dawna walczą o przywrócenie pełnej kwoty zasiłku podczas L4. Teraz dostają tylko 80 proc. wynagrodzenia. Mimo to często masowo idą na zwolnienie z powodu przemęczenia.

Co ciekawe, gdy w 2014 roku rząd PO-PSL wprowadził ustawę ograniczającą wynagrodzenia mundurowych na zwolnieniu do 80 proc. pensji, powodem było zmniejszenie skali brania L4.

Obecny rząd nie kwapi się do przywrócenia pełnego wynagrodzenia na L4, ponieważ obawia się, że zachęci to mundurowych do częstszego odchodzenia na zwolnienie lekarskie.