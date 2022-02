Polska będzie miała rekordowy wzrost cen. W 4 lata nigdzie w Unii nie będzie takiego skoku

Również prezes NBP Adam Glapiński nie ma dobrych wieści, jeśli chodzi o wzrost cen. Według jego zapowiedzi z tej środy dopiero w 2023 roku inflacja powinna spaść do poziomu około 5 proc. - Inflacja, niestety, na całym świecie nadal rośnie. To nie jest przypadek tylko Polski. W Polsce jest typowe zjawisko dla całego świata, z wyjątkiem kilku krajów, które z różnych powodów specyficznych dla siebie tego unikają - tłumaczył Glapiński. Dodał też, że "nie wyobraża sobie", by rządowa tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona do końca roku (na razie ma działać do lipca).