Polska Grupa Górnicza. Spółka zatrudniająca 41 tys. osób walczy o przetrwanie

Przewodniczący central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) spotkali się we wtorek 21 kwietnia w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Celem rozmów było określenie dalszego funkcjonowania spółki .

We wtorek 14 kwietnia Polska Grupa Górnicza przedstawiła stronie rządowej oczekiwania w postaci osłony na czas kryzysu. Rozwiązanie miało być oparte na trzech filarach.

Rozmowy Sasina ze stroną związkową z PGG miały na celu wypracowanie rozwiązań, za sprawą których spółka byłaby w stanie przetrwać czas kryzysu związanej z koronawirusem. W czwartek 23 kwietnia okaże się, czy ostatecznie dojdzie do kompromisu.

Polska Grupa Górnicza jeszcze (PGG) nie tak dawno zastanawiała się nad możliwością realizacji instalacji zgazowania węgla zdolnej do przetworzenia ok. 1,2 mln ton tego surowca rocznie, z możliwością wykorzystywania także odpadów i biomasy - podał portal wnp.pl. Sytuacja zmieniła się jednak do tego stopnia, że niespełna parę miesięcy później PGG - zatrudniące blisko 41 tys. osób - zmuszone jest walczć o przetrwanie.