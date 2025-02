Polska jest ziemniaczaną potęgą. Zarabiamy miliony na eksporcie

Dane GUS dotyczące sprzedaży ziemniaków dotyczą ziemniaków świeżych lub schłodzonych (bez sadzeniaków) sprzedanych w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Portal warzywa.pl podaje, że kartofle z Polski zakupili odbiorcy z 26 państw.

Na drugim miejscu znalazła się Ukraina - głównie z powodu słabych krajowych zbiorów wynikających z niekorzystnych warunków pogodowych . Do naszych wschodnich sąsiadów trafiło w sumie 21,02 tys. ton ziemniaków.

Trzecie miejsce to Włochy, które zakupiły 19,03 tys. ton tych warzyw z Polski. Dość duże ilości trafiły również do Niemiec (16,85 tys. ton). Na pozostałych miejscach wśród największych odbiorców plasują się państwa, które zaimportowały poniżej 10 tys. ton polskich ziemniaków. Są to: