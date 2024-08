Nagłe załamanie cen papryki. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

Producenci papryki piszą do premiera

Akcja producentów papryki polega na poinformowaniu władz na szczeblu lokalnym i państwowym o problemie, z którym borykają się rolnicy. Zrzeszenie zachęca do wysyłania listów do premiera, ministra rolnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na oficjalnej stronie internetowej Producentów Papryki RP można znaleźć gotowy wzór do pobrania.