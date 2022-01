Polski handel dobrze poradził sobie z pandemią. Niemcy największym partnerem

"Brexit wpłynął na głęboki spadek importu z Wielkiej Brytanii do Polski – od stycznia do listopada 2021 r. był on niższy aż o 15,1 proc. niż przed dwoma laty" - zaznaczyło PIE. Polski eksport natomiast poradził sobie z nowymi warunkami handlu z Wielką Brytanią i po spadku na początku roku, po 11 miesiącach 2021 r. był o 1,2 proc. wyższy niż przed pandemią. Było to "znacznie poniżej tempa wzrostu polskiego eksportu, dlatego w efekcie udział Wielkiej Brytanii jako odbiorcy polskich towarów spadł z 6 proc. do 5,1 proc.".