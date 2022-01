Polski Ład sypie ulgami. Z których warto skorzystać?

Ulga dla rodzin wielodzietnych i emerytów

Polski Ład wprowadza nowe ulgi podatkowe dla rodziców co najmniej czwórki dzieci oraz dorabiających do swoich świadczeń seniorów. Ci pierwsi będą mogli skorzystać z zerowej stawki podatku PIT, jeżeli ich roczne dochody nie przekroczą 85 528 zł. Co ważne, jest to kwota wyliczona na każdego z rodziców osobno.