Porażka z sankcjami. Holandia była tak wolna, że Rosjanie zdążyli wyprowadzić większość majątku

Holandia słabo poradziła sobie we wprowadzaniu sankcji wobec Rosji. Robiła to tak wolno, że udało jej się zamrozić jedynie 516 mln euro rosyjskich aktywów. Oligarchowie zdążyli już wyprowadzić większość swych pieniędzy - twierdzą eksperci cytowani przez dziennik "Financeele Dagblad". Gazeta przypomina, że o ile we Francji odebrano Rosjanom setki nieruchomości to w Niderlandach nie zajęto ani jednej.