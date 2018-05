Poważne utrudnienia w bankach. Klienci mBanku, BZ WBK i ING Banku Śląskiego mogą mieć problemy

Klienci dużych polskich banków będą mieli w sobotnią noc trudności, by wypłacić pieniądze lub zalogować się na konto. Wyjaśniamy, kto powinien się przygotować

Klienci tego banku nie będą mogli w nocy z 19 na 20 maja płacić swoimi kartami od godz. 2:00 do 7:30. W tym czasie nie będzie możliwe też wypłacanie pieniędzy z bankomatów. To nie wszystko - od 2:00 aż do 10:00 klienci nie zalogują się do konta internetowego banku.