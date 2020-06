Powrót do szkoły ciągle niepewny. Nauka zdalna ciągle możliwa po wakacjach

Zajęcia w szkołach są odwołane decyzją ministra edukacji do 26 czerwca. Potem zaczynają się wakacje.

A co dalej? Tego ciągle nie wiadomo. Resort edukacji uzależnia dalsze decyzje od sytuacji epidemicznej. Jednak przygotowuje się też na najgorsze .

"Gdyby intensywność epidemii pozostała na niezmienionym poziomie, we wrześniu dzieci również nie wrócą do szkoły" - podawał niedawno "Dziennik Gazeta Prawna". Jednak wszystko odbywałoby się wtedy według zupełnie nowych zasad.

Lekcje odbywały się według tego samego planu, który obowiązuje podczas zajęć w klasach. Przez internet mieliby pracować wszyscy nauczyciele. Nie byłoby już możliwe wysyłanie prezentacji dzieciom, jak robili to niektórzy pedagodzy .

"Dla nas kluczowe jest jednak bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i dyrektorów i zrobimy wszystko, aby byli im je zapewnić. Zadbamy również o to, by forma nauczania była dostosowana do określonych warunków" - mówiła w rozmowie z "DGP" Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.