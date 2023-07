Powstał czujnik, który wykrywa COVID-19. Działa w pięć minut

Czujnik w 5 minut wykrywa wirus Covid-19

Urządzenie opracowane przez naukowców nie jest drogie, więc mogłoby być masowo wprowadzane do szpitali, przychodni i innych miejsc użyteczności publicznej. Ideą tego urządzenia jest to, że dzięki niemu można w czasie rzeczywistym - co 5 minut - dowiedzieć się, czy w pomieszczeniu obecny jest aktywny wirus.