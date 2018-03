Prace serwisowe w bankach. Będą problemy z kartami, bankomatami i kontami

W weekend klienci ośmiu banków muszą się spodziewać ograniczenia lub nawet braku dostępu do bankowości elektronicznej i mobilnej.

Idea Bank – od 22:00 w piątek do 6:00 w sobotę nie będzie działać bankowość elektroniczna.

PKO BP - od 0:00 do 13:00 w niedzielę klienci nie będą mieli możliwości skorzystania z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO". Ograniczone będą też wybrane opcje w aplikacji IKO.

Pekao - od 6:30-17:00 w sobotę klienci nie będą mieć dostępu do notowań giełdowych

ING Bank Śląski - od 4:00 do 22:00 w sobotę nie będzie działać system maklerski.

Getin Bank – w godzinach od 23:30 w piątek do 5:30 w sobotę ograniczone będą niektóre funkcje w bankowości internetowej. Nie będzie też dostępu do wiadomości w zakładce kontakt oraz możliwości samodzielnego odblokowania dostępu do bankowości internetowej.