Pracownica banku udaremniła oszustwo. Uratowała starszą panią

Pracownica banku udaremniła oszustwo i uratowała starszą kobietę. Zaniepokojona zdenerwowaniem klientki, która szybko chciała wypłacić 20 tys. zł, powzięła podejrzenie, że kobieta może być ofiarą przestępstwa. Zawiadomiła policję.

- Pracownica banku przeczuwała, że seniorka może być ofiarą przestępcy , dlatego że była zdenerwowana i bardzo zależało jej, aby szybko uzyskać pieniądze . W krótkiej rozmowie z klientką jej przypuszczenia potwierdziły się. Zorientowała się, że 78-latka jest oszukiwana. Natychmiast poinformowała o tym stróżów prawa, a ci poprosili, aby starsza kobieta wykonywała wszystkie polecenia osoby, która do niej dzwoniła - podała Marta Mróz z poznańskiej policji, cytowana przez radio Zet.

Do koperty zamiast pieniędzy policjanci spakowali broszury informacyjne i ulotki. Kobieta pojechała w umówione miejsce i zgodnie z poleceniami oszusta wrzuciła kopertę do kosza na śmieci. Po kilku minutach po paczkę przyszedł mężczyzna. Policja zatrzymała go na gorącym uczynku.