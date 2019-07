Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak się z nich wypisać?

Aż 41 proc. Polaków przyznaje, że już na samym starcie zrezygnuje z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Żeby "wymiksować się" z reformy emerytalnej, trzeba jednak złożyć wniosek u pracodawcy.

Twórcy Pracowniczych Planów Kapitałowych zachwalają program, twierdząc, że jest to dla pracowników interes życia.

Przypomnijmy, że założenie PPK jest proste: pracownikowi potrącane jest minimum 2 proc. pensji, a niemal drugie tyle na jego konto emerytalne dorzuca pracodawca (od 1,5 do 4 proc.). Na dodatek państwo raz do roku dorzuca jeszcze bonus w wysokości 240 zł rocznie.

Polacy jednak nie do końca ufają programowi. Powody? Obawiają się "drugiego OFE " albo po prostu nie chcą mieć niższej pensji. Dlatego już na starcie programu już prawie połowa pracowników deklaruje wycofanie się z niego. Dokładniej - 41,5 proc., o czym pisaliśmy we wtorek w money.pl.

Jak się wycofać? Tłumaczy środowy "Fakt". Potrzebny jest do tego specjalny formularz, który można dostać u pracodawcy.

Do kiedy trzeba się zdecydować? Czas jest do końca września, jeśli nie chcemy żadnego potrącenia. Ale z PPK można również zrezygnować później, nawet po potrąceniu kilku składek. Wtedy jednak przepada powitalny bonus od państwa i coroczne dopłaty do zgromadzonego kapitału.