Duże zmiany w dziedziczeniu. Niektórzy pożegnają się ze spadkiem

Nowe przepisy wprowadzają istotne ograniczenia dla osób pominiętych w testamencie, co oznacza, że nawet bliscy krewni mogą nie otrzymać swojej części, jeśli nie zostali wyraźnie uwzględnieni. Ułatwiają one również proces wydziedziczenia, co może skutkować całkowitym pozbawieniem prawa do zachowku.