Prosty sposób na niższe rachunki. Wystarczy folia aluminiowa

Gdy kaloryfer działa, wysyła ciepło zarówno do wnętrza pokoju, jak i do ściany, przy której się znajduje. Możliwie najlepiej jest, gdy ta ściana jest wewnętrzna, ponieważ to dodatkowo ogrzewa sąsiednie pomieszczenie. W przypadku jednak gdy grzejnik jest na zewnętrznej ścianie, dużo ciepła marnuje się na ogrzanie elewacji. Dlatego warto umieścić za kaloryferem materiał termoizolacyjny, jakim może być folia aluminiowa. Arkusz folii, umieszczony między grzejnikiem a ścianą, pozwala podwoić ilość ciepła docierającego do pomieszczenia - pisze "Fakt".