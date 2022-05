Przemakająca parasolka za niemal sześć tysięcy złotych. Nowe dokonanie dwóch słynnych firm

Na popularnym w Chinach portalu Weibo hasztag dotyczący tej parasolki przyniósł w tym tygodniu 140 milionów wyświetleń. Jeden z przedstawicieli firmy Gucci powiedział chińskiemu magazynowi Caijing, że budzący tyle emocji przedmiot nie jest zalecany do codziennego użytku jako parasolka. Ma za to "dużą wartość kolekcjonerską" i może być używany jako dodatek do garderoby.