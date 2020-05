Przetestują 200 tys. mieszkańców. Miasto w Portugalii chce "normalności" w wakacje

W sumie w tym turystycznym miasteczku przebadanych miałoby zostać ok 200 tys. mieszkańców. Dzięki temu życie w okresie wakacji ma się tam odbywać możliwie normalnie.

Badania to niejedyna inicjatywa, która ma tę normalność wspierać. Aby dać ludziom poczucie bezpieczeństwa i zachęcić do korzystania z lokalnych atrakcji, przedstawiciele Cascais mają zapewnić też staranną kontrolę targów żywności, bezpłatne autobusy, automaty z maskami. W planach jest również odpowiednie znakowanie powierzchni w parkach, aby ułatwić trzymanie dystansu społecznego piknikującym.

Kiedy Polacy będą mogli wybrać się do Portugalii bez większych przeszkód, choć oczywiście z pewnymi obostrzeniami? Być może już w wakacje. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił w sobotę Marcin Horała, wiceminister infrastruktury .

Na razie pewne jest jedno - od 1 czerwca wrócą loty krajowe w Polsce. Druga faza - z jeszcze niesprecyzowanym terminem - zakłada loty do krajów europejskich, gdzie sytuacja epidemiczna nie jest gorsza niż w Polsce. Trzeci etap to loty międzykontynentalne, ale także o ustabilizowanej sytuacji epidemicznej.

Wiemy już także nieco o tym, jak mogą wyglądać same loty. Toaleta tylko na żądanie, ograniczone posiłki na pokładzie, do tego obowiązkowe maseczki oraz zakaz chodzenia po samolocie - to niektóre z nowych zasad.