Przez przypadek przekroczyli granicę. Dwa tygodnie kwarantanny

- 23-letni Słowak tłumaczył, że zrobił to, ponieważ potrzebna była mu glina do lepienia naczyń. Chciał ją pozyskać po polskiej stronie granicy. Do kilku prób przekroczenia granicy doszło w święta. Zatrzymani tłumaczyli, że chcieli udać się na groby bliskich znajdujących się po drugiej stronie granicy - mówi Wyborczej mjr Kądziołka.