Przygotowania do Wielkanocy. Polacy wydadzą od 200 do 500 zł

Większość Polaków wyda na przygotowania do świat Wielkanocnych między 200 a 500 zł - wynika z raportu Santander Consumer Banku. Dla 18 proc. badanych będzie to jedno z największych wyzwań finansowych w ostatnim czasie. W zeszłym roku deklarowało tak 13 proc. ankietowanych.

Jak wynika z badania "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania", ponad 60 proc. badanych chce wydać na święta do 200 do 500 zł. Niemal 6 proc. wyda więcej niż 1000 zł. Z kolei 23 proc. najmniej zarabiających, czyli osób z dochodem nieprzekraczającym 999 zł miesięcznie na rękę, zadeklarowało, że w ogóle nie zrobi w tym roku zakupów na Wielkanoc.

– Wielkanoc z uwagi na stan epidemii będzie z pewnością zupełnie inna niż poprzednie. Będziemy musieli się powstrzymać od organizowania dużych rodzinnych spotkań. O ile jednak, jak wynika z naszego badania, takie wydatki jak wakacje czy remonty są odkładane o co najmniej kilka miesięcy, to z Wielkanocą może być inaczej – komentuje Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. – Jedzenie w sklepach jest dostępne, a sklepy zaopatrzone, więc Polacy i tak w większości będą obchodzić święta w swoich domach.

Zdecydowana większość pieniędzy przeznaczonych na święta zostanie wydana na jedzenie.

Zobacz: Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski o jedynym sposobie na walkę

W badaniu Santander Consumer Banku jedynie niespełna 3 proc. Polaków przyznało się do wyrzucania pozostałych po świętach potraw, jednak jedzenie często zalega w zamrażarkach (niemal 59 proc. wskazań) lub trafia do rodziny czy znajomych (51 proc. - choć w tym roku będzie to utrudnione).

Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że starają się zjeść wszystko, co zostało przygotowane na świąteczny stół (odpowiednio 51 proc. i 39 proc.). Kobiety za to wolą rozdać pozostałe potrawy wśród bliskich i przyjaciół (58 do 43 proc.).

Niechęć do marnowania żywności jest najsilniejsza w najstarszym pokoleniu. Wśród osób powyżej 70. roku życia, żadna nie zadeklarowała, że jedzenie trafia do śmietnika, a zaledwie 1 proc. wrzuca resztki do kompostownika. Natomiast dzielenie się ze znajomymi to sposób na zagospodarowanie resztek, który jest szczególnie popularny wśród 30-latków (65 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w marcu przez Instytut IBRiS w formie ankiet telefoniczych wśród 1000 osób.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.