Przymrozki zdemolowały uprawy. Tych warzyw możesz nie kupić

Negatywne skutki przymrozków nie są także szczególnie zauważalne na rynku hurtowym Targpiast we Wrocławiu. "Produkty dostępne na naszym placu przywożą hodowcy z całej Polski" – powiedział dziennikowi kierownik placu Targpiast Michał Brusiło.16 kwietnia 2024 r. za szczypior płaciło się od 2 zł do 2,5 zł za pęczek, a truskawki kosztują od 10 do 15 zł za kg.